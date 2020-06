Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick sind am Freitagmorgen vier Menschen teils schwer verletzt worden.



Nach Polizeiangaben fuhr ein 48-Jähriger BMW-Fahrer gegen 8.25 Uhr auf der Charlottenstraße in Richtung Wendenschloßstraße. Im Kreuzungsbereich Charlottenstraße / Wendenschloßstraße stieß er mit dem Smart eines 86-jährigen Fahrers zusammen. Der Senior befuhr die Wendenschloßstraße aus Richtung Müggelheimer Straße.



Der 48-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und ein Schleudertrauma, seine 47-jährige Beifahrerin wurde im Hals- und Brustbereich verletzt. Der 86-Jährige erlitt einen Schock und eine Prellung an der Hand, seine 83-jährige Beifahrerin brach sich den Arm. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.