Der Chef eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans, Arafat Abou-Chaker, ist in einem zweiten Prozess um eine Auseinandersetzung mit einem Hausmeister zu einer Geldstrafe von 14.850 Euro verurteilt worden. Der 44-Jährige habe sich der Körperverletzung und Bedrohung schuldig gemacht, begründete das Landgericht am Freitag in dem Berufungsverfahren. Er habe sich "sehr aggressiv verhalten" und den Hausmeister im März 2018 in einem Geschäftshaus in Berlin geschlagen, ihm zwei Finger in die Augen gedrückt und ihm einen Kopfstoß versetzt. Gegen den Clan-Chef ergingen 90 Tagessätze zu je 165 Euro.