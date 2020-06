Er war meistens der erste, den die Gäste in Clärchens Ballhaus sahen - oder zumindest hörten: Gut ein halbes Jahrhundert berlinerte Günther Schmidtke Besucher des legendären Tanzlokals in Stimmung. Nun ist der Garderobier im Alter von 86 Jahren gestorben.

"Ick hab schon fünf Mal jekündicht", erzählte er einmal dem rbb. "Aber der Chef sagt: Jünter, wenn de nich mehr kannst, binden wa dich am Pfeiler fest, und wenn de tot bist, mummifizier'n wa dich, wirste ausjestellt. Die häng an mir. Warum, weeß ick och nich."

So werden wohl die meisten, die durch die Tür von Clärchens Ballhaus gekommen sind, Günther Schmidtke in Erinnerung behalten: als einen, dem nie die Worte ausgegangen sind.

"Der Günther hat nie ein Blatt vor den Mund genommen", sagt der ehemalige Betreiber von Clärchens Ballhaus, Christian Schulz. Er kannte Schmidtke zwanzig Jahre lang. "Der hat allen Leuten gesagt, was er von ihnen hält. Und hat natürlich manchmal auch etwas zu deutlich was gesagt. Aber am Ende war es immer sympathisch. Man hat immer gewusst: Er macht es für's Haus."

Er sei laut seiner Mutter "beinahe auf'm Kartoffelacker jeboren", so Schmidtke. Nur der gute Wille eines Bauers habe den Geburtsort in eine Scheune verlagert. "Dit war so bei Berlin." Schmidtke verbrachte dann fast sein ganzes Leben am Alexanderplatz. 15 Jahre fuhr er in der DDR Lkw, karrte unter anderem den Schutt vom gesprengten Stadtschloss nach Schwanebeck. Dann kam er in Clärchens Ballhaus. Hier arbeitete er über vierzig Jahre lang, erlebte sogar den Besuch der Royals. Ein Mann, der in einem überschaubaren Radius viel im Leben gesehen hat. "Er hat mir irgendwelche Tipps gegeben", erinnert sich Christian Schulz, "auch wo das Leben hingeht. Solche Menschen wünscht man sich."