Der Bezirk Berlin-Mitte will Teile der Friedrichstraße zwischen August und Dezember autofrei lassen. Das hat Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel am Donnerstag in der rbb-Abendschau gesagt.

Die Fahrbahn solle für Cafés und Aufenthaltsbereiche genutzt werden. Wegen der anhaltenden, wirtschaftlichen Probleme vieler Geschäfte aufgrund der Corona-Pandemie prüfe der Bezirk zudem, ob Ausstellflächen im öffentlichen Raum den Läden kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Ähnlich wie auf dem Kurfürstendamm sollen Läden Platz bekommen, sich zu präsentieren, sagte von Dassel.