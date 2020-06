Auf der A10, dem westlichen Berliner Ring, ist zwischen Potsdam-Nord und Spandau die Fahrbahn Richtung Dreieck Havelland nach einem Unfall gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Montag mit. Dort ist ein Lkw-Anhänger umgekippt. Laut VIZ muss dessen Ladung mit Steinen geborgen werden.

Aktuell muss mit rund 90 Minuten Stau ab Leest (Potsdam-Mittelmark) gerechnet werden. Nach Informationen eines rbb-Reporters gibt es auch Staus auf den Umfahrungsstraßen.