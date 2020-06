Chris Mitte Samstag, 06.06.2020 | 08:15 Uhr

@henny behm, es gibt eben Themen bei denen es keinerlei Diskussionsbedarf gibt, bei denen sich ein Verfechter in die Schusslinie bringen würde. Und möglicherweise ist das Tram vom RBB häufig genug damit beschäftigt unsachliche Kommentare abzuweisen (Nein, das ist keine Zensur)

Unsere Gesetze schützen vor allem die Würde jedes Menschen unabhängig seiner mutmaßlichen Vergehen. In einer Welt, in der selbst Rettungskräfte bespuckt werden ist die Annahme wohl nicht falsch, dass es Menschen gibt, die sich berufen fühlen auf bloßen Verdacht hin andere Menschen auch ohne ordentliches Gerichtsverfahren auf den Scheiterhaufen stellen zu müssen. Unschuldig bis die Schuld bewiesen ist und bei Schuldigkeit jede Möglichkeit der Besserung und Resozialisierung, ggf. psychologische Betreuung und Therapie.

ABER: (Kindes-)Missbrauch geht mal so gar nicht. Möge er bekommen, was er (im Rahmen der Gesetze) verdient.