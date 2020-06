Dealer mit zehn Kilo Heroin an Autobahnraststätte gefasst

Nach langen Ermittlungen hat die Berliner Polizei zwei mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Der 41-jährige Mann und die 27-jährige Frau wurden am Sonntagabend bei einer Kurierfahrt von Berlin nach Thüringen an einer Autobahnraststätte in Brandenburg festgenommen.