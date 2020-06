Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend bei einem Überholmanöver nahe Falkensee (Kreis Havelland) tödlich verunglückt.



Aus bislang unbekannter Ursache geriet sein Wagen beim Überholen eines Autos außer Kontrolle, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Potsdam sagte. Das Auto prallte gegen eine Bushaltestelle und einen Baum. Der Fahrer starb noch am Unglücksort.



Der Fahrer des vorausfahrenden Autos blieb unverletzt. Die Landstraße zwischen Falkensee und Schönwalde war nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang.