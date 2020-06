Weltkriegsbombe mitten in Potsdam gefunden - Entschärfung am Freitag

In der Havel mitten in Potsdam ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Am Freitag soll sie entschärft werden. Der dafür nötige Sperrkreis wird in der Landeshauptstadt zu massiven Einschränkungen führen.