Leiche in ausgebranntem Auto in Oder-Spree entdeckt

In einem durch Flammen zerstörten Auto in Steinhöfel (Oder-Spree) ist eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Fahrer des Wagens handet. Polizisten hätten am Samstag den ausgebrannten Wagen auf einem Feld in der Schulstraße nahe des Ortsteils Tempelberg entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen rbb|24.

Wahrscheinlich habe eine Gasflasche in dem Kleintransporter den Unfall verursacht. Laut Polizeisprecherin sei eine solche Flasche nicht ordentlich gesichert gewesen und ihr Ventil habe sich gelöst. Während der Fahrt sei die Gasflasche bei den sommerlich-heißen Temperaturen dann im Auto detoniert. Daraufhin sei der Wagen wohl von der Fahrbahn abgekommen. Der 63 Jahre alte Fahrer sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wer der Mann ist, weiß die Polizei noch nicht. Die Leiche wird von einem Gerichtsmediziner untersucht.