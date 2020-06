Am Montag hatten Brandenburger Spezialeinheiten dann einen der Hauptbeschuldigten in Berlin festgenommen. Dem 29-jährigen Brandenburger werden mehr als 1.500 Straftaten angelastet. In seinem Büro in Berlin-Mitte wurde hochwertige PC-Technik sichergestellt. Er sitzt seit Dienstag in Cottbus in Untersuchungshaft.



In allen Bundesländern bis auf Thüringen waren am Dienstag 1.400 Polizeikräfte im Einsatz und durchsuchten insgesamt mehr als 200 Objekte. 32 Personen wurden vorläufig festgenommen und insgesamt elf Haftbefehle vollstreckt. Bei den Razzien wurden Betäubungsmittel, Datenträger, über 700 elektronische Geräte wie Laptops und Mobilfunktelefone, Bargeld im fünfstelligen Bereich, diverse Waffen, digitale Währungen, sowie belastende Unterlagen sichergestellt. Neben deutschen Polizisten kamen auch in Polen und Österreich Beamte zum Einsatz.