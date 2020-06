Brandenburg will Suizidprävention in Gefängnissen verbessern

Die Brandenburger Landesregierung will die Suizidprävention in den Gefängnissen im Land verbessern. Das teilte das Justizministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Dazu sollen sicherheitstechnische, sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen und Behandlungs- und Betreuungsangebote gehören.

Anlass für die stärkere Überwachung ist ein Selbstmord in der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen Ende Mai. Zuvor gab es bereits weitere Selbstmorde in Brandenburger Gefängnissen.