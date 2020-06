In Brandenburg haben Unbekannte erneut große Mengen illegalen Mülls in der Natur abgeladen. In den vergangenen Wochen sei mehrmals Bauschutt im Wald nahe der Ortschaft Thyrow (Teltow-Fläming) hinterlassen worden, teilte die Umweltdezernentin des Landkreises, Dietlind Biesterfeld, am Donnerstag mit. Unter dem Müll waren auch einige Gegenstände aus DDR-Zeiten. Der Landkreis hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In den vergangenen Wochen beobachten einige Landkreise in Brandenburg eine erhöhte Abladung von illegalem Müll inmitten der Natur. Anfang Mai wurde auch deshalb der entsprechende Bußgeldkatalog verschärft. Wer seinen Müll einfach in Brandenburger Wäldern ablädt, muss jetzt mit deutlich höheren Bußgeldern rechnen. So können beispielsweise für die unerlaubte Entsorgung von mehr als fünf Kubikmetern Bauschutt bis zu 10.000 Euro fällig werden. Für illegal entsorgte Elektrogeräte kann das Bußgeld bis zu 8.000 Euro betragen.



Nach Angaben des Umweltministeriums in Potsdam haben allein im Jahr 2018 die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in Brandenburg 5.527 Tonnen herrenlose Abfälle entsorgen müssen. In den Jahren 2015 bis 2018 seien die Kosten dafür von 1,7 Millionen Euro auf knapp zwei Millionen Euro gestiegen - Kosten, die alle Gebührenzahler zu tragen hätten.