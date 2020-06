Die "Pastafaris" berufen sich auf die Werte des Humanismus und lehnen dogmatische Glaubenslehren ab. Sie möchten als Weltanschauungsgemeinschaft die gleichen Rechte wie beispielsweise christliche Kirchen bekommen.

Nach Angaben des Vereins "Säkuläre Humanisten - gbs Rhein-Neckar" gibt es bereits "Evolutionswege" in Kyritz (Landkreis Ostprignitz Ruppin) sowie in Leimen (Baden-Württemberg) und in Plön (Schleswig-Holstein). Am kommenden Freitag ist die Eröffnung eines "Evolutionswegs" in Düsseldorf geplant.