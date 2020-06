Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Gollmitz (Uckermark) sind zwei Menschen ums Leben gekommen.



Wie die Polizei mitteilte, prallte gegen 8 Uhr ein Ford Fiesta auf einer Landstraße zwischen Gollmitz und Berkholz frontal gegen einen Baum. Das Auto fing anschließend Feuer.



Beide Insassen starben noch am Unfallort, so die Polizei. Über die Identität der beiden Unfallopfer ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen vor Ort dauern an.