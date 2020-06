Markt am Maybachufer in Neukölln

Berlin will zur "Zero waste"-Stadt werden. Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln arbeiten an Ideen, wie man von Einweg- auf Mehrwegverpackungen umsteigen könnte. Die Hürden sind hoch, wie der Wochenmarkt am Maybachufer zeigt. Von Wolf Siebert