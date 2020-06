Zwei Brandenburger Polizisten wurden in der Nacht zu Sonntag bei einer Einsatzfahrt schwer verletzt. Ihr Streifenwagen kam gegen 2 Uhr in Zepernick (Barnim) in einer Kurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Sie waren auf dem Weg zu einem gemeldeten Einbruch und fuhren mit Blaulicht, so die Polizei.