Die Berliner Charité ist in einer Studie als bestes Krankenhaus Deutschlands beurteilt worden.

Dafür hat das Marktforschungsunternehmens Statista 150 Kliniken in Deutschland untersucht, wie am Dienstag bekannt wurde. Auf Platz zwei und drei landeten die Uni-Kliniken in Heidelberg und Hamburg-Eppendorf.