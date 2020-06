Festnahme in Neukölln

Die Berliner Polizei hat am Dienstag einen 30-jährigen Mann in seiner Neuköllner Wohnung festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen vor, sich Geld aus dem Soforthilfepaket für Selbstständige und Kleinunternehmer ergaunert zu haben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

In der Zeit von Ende März bis Ende April habe er mit seinem ebenfalls verdächtigen Geschäftspartner Zuschüsse bei der Investitionsbank Berlin für seinen nicht mehr betrieben Edelmetallhandel beantragt und erhalten. Außerdem hätten die beiden Verdächtigen mittellose Personen dazu veranlasst, weitere Anträge für nicht existierende Unternehmen zu stellen. So hätten die Beschuldigten für zehn eingereichte Anträge unter Vortäuschen unternehmerischer Tätigkeiten insgesamt 145.000 Euro bekommen.