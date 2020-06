Ein 34-Jähriger ist am Sonntagabend in seiner eigenen Wohnung in Berlin-Wedding überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte er sich zuvor über eine Dating-App verabredet.

Zu dem vereinbarten ersten Treffen in der Wohnung sollen dann drei Männer erschienen sein, von denen keiner der Person ähnlich sah, mit der er sich verabredet hatte. Das Trio habe den Mann in seine Wohnung gedrängt, ihn mit einem Messer bedroht und ihn damit im Gesicht verletzt, so die Polizei.

Nachdem der 34-Jährige den Männern seine EC-Karte mit PIN ausgehändigt habe, seien die Unbekannten geflohen. Das Opfer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.