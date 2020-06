Bis in Berlin ein neuer Zebrastreifen entsteht, vergehen im Schnitt drei Jahre. Das City-Lab will diesen Prozess abkürzen. Das Projekt, das aus Senatsmitteln finanziert und von der Technologiestiftung Berlin betrieben wird, erarbeitet mit Verwaltungsmitarbeitern, wie eine effizientere Planung aussehen kann. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man mit kreativen und ungewöhnlichen Methoden zu spannenden Ergebnissen kommen kann", sagt Benjamin Seibel, der das City-Lab leitet.

Das City-Lab will Verwaltungsmitarbeitern einen Raum bieten, an dem sie mit den Möglichkeiten neuer Technologien experimentieren können, mit der Digitalszene und Zivilgesellschaft in Kontakt kommen. Laut Frank Nägele, Staatssekretär in der Senatskanzlei, wird das auch gut angenommen. Berlins oberster Verwaltungsmodernisierer denkt bereits darüber nach, das 700 Quadratmeter große Zukunftslabor auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zu erweitern. "Wir merken einfach, dass der Raum beschränkt ist und denken deshalb darüber nach, wie wir mittelfristig wachsen können", so Nägele.

Am Platz der Luftbrücke ist das City-Lab nur Zwischenmieter. Wo es für Benjamin Seibel und seine Kollegen hingeht, wenn der Mietvertrag mit der Tempelhof Projekt GmbH in einem Jahr ausläuft, ist noch offen. "Wir sind ja ein dynamisches Labor und können uns auf neue Gegebenheiten einstellen", sagt der Leiter des City-Labs: "Vielleicht ziehen wir woanders hin, aber ich denke, uns wird es auch weiterhin geben." Staatssekretär Frank Nägele geht davon aus, dass der Senat das Projekt weiter finanzieren wird. Das Land Berlin unterstützt das City-Lab in diesem Jahr mit 1,5 Millionen Euro, für das kommende Jahr hat es den gleichen Betrag zugesichert.