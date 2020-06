Angeblich entführte Frau aus Polen geht in Nauen Gassi

SEK-Einsatz in Brandenburg

Auf der Suche nach einer 23-jährigen Frau aus Polen hat eine Einheit des Brandenburger Spezialeinsatzkommandos am Freitag in Nauen Wohnhäuser durchsucht. Polnische Behörden hatten zuvor vor einer möglichen Entführung gewarnt. Doch das war wohl eine Täuschung.

Eine Einheit des Spezialeinsatzkonmmandos (SEK) der Brandenburger Polizei hat am Freitag in Nauen (Havelland) nach einer vermissten Frau aus Polen gefahndet. Polnische Behörden hatten der Brandenburger Polizeidirektion West vorher gemeldet, dass die 23-Jährige möglicherweise Opfer einer Entführung geworden sei, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen aus Polen habe sich die Frau demnach im Bereich Nauen aufgehalten.