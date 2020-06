Festnahme in Finowfurt wegen Kinderpornografie-Verdachts

Polizeieinsatz in mehreren Bundesländern

Die Brandenburger Polizei hat am Freitag ein Wohnhaus und einen Kleingarten in Finowfurt (Barnim) durchsucht. Bei dem Einsatz sei es um Kinderpornografie gegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Frankfurt (Oder) mit.

Die Aktion sei von Beamten aus Nordrhein-Westfalen geplant und durchgeführt worden. Die Kollegen aus Brandenburg hätten lediglich Unterstützung geleistet. Zeitgleich gab es Einsätze in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen, berichtet die "Märkische Oderzeitung" (MOZ).

Ein Mann wurde nach Angaben der Polizeisprecherin festgenommen. Er wurde ebenso wie weitere Festgenommene nach Münster überführt, schreibt die "MOZ". Am Samstag wollen die Ermittler weitere Details bekanntgeben. Es besteht demnach in einigen Fällen der Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch. Ob es sich um Einzelfälle oder einen Ring handelt, ist noch nicht bekannt.