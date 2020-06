Die Feuerwehr hat am Freitag in der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg einen Brand gelöscht. Dort brannte am Freitagnachmittag das Dach einer Schul-Sporthalle. Nach rbb-Informationen gab es an dem Gebäude zuletzt Bauarbeiten.



Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine schwarze Rauchsäule war weit über der Stadt zu sehen.