Feuerwehr eilt gleich zu mehreren Bränden in einer Nacht

Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag in kürzester Zeit mehrfach ausgerückt. Es brannte in insgesamt vier Berliner Stadtteilen.

Kurz nach Mitternacht hatte ein Zimmer der Flüchtlingsunterkunft an der Urania in Schöneberg in Flammen gestanden. Alle 120 Bewohner mussten das Haus verlassen, drei Menschen wurden verletzt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ob es ein gezielter Angriff war, ermittelt nun die Kriminalpolizei.