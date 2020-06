Feuerwehr bekämpft Wohnungsbrand in Reinickendorf

Großeinsatz in Berlin

Auf dem Büdnerring in Berlin-Reinickendorf ist am Samstagabend ein Feuer im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. Das achtstöckige Gebäude wurde evakuiert, Rettungskräfte brachten zwei Menschen durch das Treppenhaus ins Freie. Den Angaben zufolge wurde ein Mann von Sanitätern vor Ort medizinisch versorgt.

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, war ein Großaufgebot von 66 Kräften im Einsatz, der Büttnerring wurde am Abend in beide Richtungen gesperrt. Gegen 21 Uhr sagte ein Sprecher, der Einsatz dauere noch an, allerdings sei der Brand unter Kontrolle.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge am Abend gleich von mehreren Anrufern alarmiert worden. Sie hätten der Leitstelle von explosionsartigen Geräuschen in dem Haus berichtetet. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.