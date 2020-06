Ausbruch in Berlin

Ein Gefangener ist am Samstag aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Düppel entkommen, auch am Montag fehlte von dem 29-Jährigen noch jede Spur. Der Gefangene war zu zwei Jahren und 9 Monaten Haft wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verurteilt worden. Nach rbb-Informationen soll er an einer Geldautomatensprengung beteiligt gewesen sein. Ein Sprecher der Senatsjustizverwaltung konnte das aber nicht bestätigen.

Der Mann befand sich seit April im offenen Vollzug und wäre in einem halben Jahr entlassen worden. Nach ihm wird nun weiter gefahndet. Wird er gefaßt, wird er im geschlossenen Vollzug untergebracht. Die JVA Düppel liegt in der Zehlendorfer Robert-von-Ostertag-Straße und ist ausschließlich für den Offenen Vollzug vorgesehen, als eine von vier Teilanstalten. Sie hat 250 Haftplätze für Männer.