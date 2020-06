Vor einer Bankfiliale in Berlin-Wilmersdorf haben Unbekannte einen Geldtransporter überfallen. In Medienberichten ist die Rede von einer halben Million Euro Beute. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Wilmersdorf ist am Dienstag möglicherweise eine große Summe Geld geraubt worden. Nach einem Bericht der Zeitungen "B.Z." und "Bild" soll es sich um eine halbe Million Euro handeln. Vier Vermummte hätten sich am Morgen gegen 9:35 Uhr hinter einem Wagen vor einer Bankfiliale versteckt und dann den Geldboten angegriffen, als dieser die Bank verließ, so der Bericht. Anschließend seien sie in zwei bereitstehenden Autos geflüchtet.