Überfall in Wilmersdorf

Bei dem Überfall auf einen Geldboten in Berlin-Wilmersdorf haben die Räuber einen Koffer voller Scheine erbeutet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die genaue Höhe der Summe ist nicht bekannt.

Nach einem Überfall auf einen Geldboten in Berlin-Wilmersdorf sucht die Polzei nach den beiden unerkannt geflohenen Tätern. Über die Höhe der Beute machte die Polizei weiter keine Angaben und sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur lediglich von einem "Koffer voller Scheine". "Bild" und "B.Z." hatten bereits am Dienstagabend übereinstimmend von "Scheinen" im Wert von einer halben Million Euro berichtet.



Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Bote bei dem Überfall leicht verletzt. Der Mann habe eine Bankfiliale in der Detmolder Straße mit Geld beliefern wollen, als er von den Tätern überrascht wurde.