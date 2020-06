Michael Montag, 08.06.2020 | 13:31 Uhr

In den Staaten hat man gelernt Polizisten wegen solchen Vorfällen zu suspendieren und den Vorfall zu untersuchen. Herr Geisel, was unternehmen Sie jetzt? Haben Sie etwas dazugelernt oder machen Sie weiter mit "Alles in Ordnung und weiter so"?