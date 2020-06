Der Podcast "Das Coronavirus-Update" [ndr.de] mit dem Berliner Virologen Christian Drosten hat zwei Grimme Online Awards gewonnen. Die NDR-Produktion wurde am Donnerstagabend von der Grimme-Jury in der Kategorie "Information" mit dem Preis für herausragende Netz-Angebote ausgezeichnet. Zusätzlich räumte sie den Publikumspreis ab.

Der Youtuber Rezo setzte sich in der Kategorie "Spezial" mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" durch. In der Kategorie "Wissen und Bildung" gab es drei Preisträger: Das Online-Reportage-Projekt "Die Spende" beschäftigt sich mit dem Thema Organspende. Die Webdoku "Eigensinn im Bruderland" von Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin dokumentiert die Geschichte der Migrantinnen und Migranten in der DDR. Das "RomArchive" informiert über die Kultur der Sinti und Roma. In dieser Kategorie war auch das rbb-Projekt wende_rewind [instagram.com] nominiert.

Weitere Preisträger waren der Webblog "NSU-Watch" und die beiden Video-Formate "STRG_F" und "Karakaya Talk" des öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerks Funk.

Mit dem Grimme Online Award werden seit 2001 hochwertige Online-Angebote ausgezeichnet.