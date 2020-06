dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 11.06.2020 | Juliane Kowollik | Bild: dpa/Paul Zinken

Von der Lausitz bis ins Regierungsviertel - "Extinction Rebellion" bekennt sich zu grüner Spree

11.06.20 | 12:10 Uhr

Das Spreewasser ist am Donnerstagmorgen im Berliner Regierungsviertel und in der Lausitz grün eingefärbt worden. Aktivisten von "Extinction Rebellion" haben sich zu der Aktion bekannt. Auch an anderen Standorten wurden Gewässer gefärbt.

Der Spreeabschnitt im Berliner Regierungsviertel ist am Donnerstagmorgen mit einer Flüssigkeit grün gefärbt worden. Verursacher der Färbung sind nach eigenen Angaben Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" sein. Auf Twitter bekannte sich die Gruppierung "Extinction Rebellion Berlin". Wie die Polizei dem rbb auf Nachfrage bestätigte, wurde an der Marshallbrücke eine grüne Flüssigkeit in den Fluss gekippt. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet. Um welche Substanz und welche Menge es sich handelt, ist noch unklar. Die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr sind im Einsatz.



Die Berliner Feuerwehr ist an der Marschallbrücke im Einsatz. | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Färbemittel soll Uranin sein

In einem Tweet von "Extinction Rebellion Berlin" heißt es, man wolle mit der Farbaktion gegen die Wasserverschmutzung demonstrieren, die durch den Kohlebau verursacht werde. Zudem geben die Aktivisten an, dass der fluoreszierender Farbstoff ungiftig sei. Demnach soll es sich um den Stoff Uranin handeln: ein wasserlösliches Natriumsalz, mit dem beispielsweise auch der Chicago River zum St. Patrick's Day eingefärbt wurde. Uranin kommt auch als Dekorationsmittel in Diskotheken oder in der Malerei zum Einsatz, da es unter UV-Licht grell leuchtet.

Färbung auch in der Lausitz

Auch an weiteren Standorten haben verschiedene Gruppierungen von "Extinction Rebellion" nach eigener Aussage Gewässer am Donnerstagmorgen grün gefärbt. Fotos auf Twitter zeigen eine grüne Spree in Zerre in der Lausitz. Zudem soll das Wasser der Rur bei Düren in Nordrhein-Westfalen grünlich sein.

Ziviler Ungehorsam als Mittel

Die Umweltaktivisten hatten im vergangenen Oktober eine Woche lang verschiedene Plätze in Berlin besetzt und damit Teile der Stadt teilweise lahm gelegt. Zu den Strategien der Gruppe gehören Aktionen zivilen Ungehorsams wie Flashmobs, Fahrraddemos sowie Brücken- und Straßenblockaden. Geplante Blockaden im Mai wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. 2020 bleibe ein Schlüsseljahr für die Klimagerechtigkeitsbewegung, hieß es in einer Mitteilung der Gruppe. Die Bewegung hatte früher auch Aktionen mit grüner Farbe durchgeführt. Zuletzt färbten Mitglieder von der "Extinction-Rebellion"-Bewegung im September 2019 den Brunnen am Dresdner Palaisplatz [mdr.de] und die Limmat bei Zürich grün ein.