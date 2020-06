Polizei ermittelt nach illegalem Autorennen in Hennigsdorf

Am Sonntag sollen mehrere Autofahrer aus Berlin ein illegales Autorennen in Hennigsdorf (Oberhavel) veranstaltet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Gegen 20 Uhr hatten Anwohner die Polizei alarmiert, weil sie an der Straße Am alten Walzwerk entsprechende Geräusche gehört und fünf Autos gesehen hatten. Die Beamten stellten daraufhin 20 Autofahrer mit Berliner Kennzeichen an. Außerdem wurde verdächtiger Reifenabrieb auf dem Asphalt festgestellt. Wegen des Verdachts illegaler Kraftfahrzeugrennen wurden gegen die Männer Strafanzeigen erhoben. Außerdem mussten sie die Stadt verlassen.