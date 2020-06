Wegen Bauarbeiten an der Humboldtbrücke in der Potsdamer Innenstadt wird am kommenden Wochenende der Bahnverkehr zwischen Berlin und Potsdam eingestellt.



Bis zum Montag, 6. Juli, fahren keine Fern-, Regional- und S-Bahnen. Ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke ist eingerichtet. Ab wann genau die Sperrung beginnt, war am Montagmittag noch nicht klar.



Grund für die Bauarbeiten ist der Neubau der westlichen Hochstraßenbrücke an der Nuthestraße/Landesstraße L40.