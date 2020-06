Vorort Donnerstag, 18.06.2020 | 08:35 Uhr

In PM wird auch alles mit den ach so angepriesenen Dämm-Materialien (Styropor) und Asbestzeugs zugemüllt. Zusätzlich noch Gartenabfall. Ok, die Deponien (hier Ruhlsdorf) waren lange geschlossen, dann hieß es, die Mitarbeiter seien im Home Office (dort Müll sortieren??) und es bilden sich Staus bis Pflanzen Kölle... aber das ist auch vor Corona schon so gewesen. Und wenn ich bei meinen Touren schaue, wer mit so Zeugs rumfährt, sind es in den allermeisten Fällen polnische Pritschenwagen mit min. 3 schrägen Typen besetzt. Also die gern gebuchten billigen Baufirmen. Die nehmen das natürlich nicht mit heim, und fahren als Polen auch nicht zur Deponie. Da braucht man nämlich eine deutsche Adresse, Kundennummer, etc, um das zu entsorgen. Also ab in den Wald damit.... Systemfehler. Da der Steuerzahler es eh bezahlen muss, könnte man die Abgabe in der Deponie auch kostenlos und ohne Steuernummer regeln. Und mit polnischsprachigen Hinweisschildern *~*