dpa/Robert Michael Audio: Radioeins | 11.06.2020 | Interview mit Felix Müller | Bild: dpa/Robert Michael

Interview | Demonstration von "Unteilbar" - "Wir werden uns über neun Kilometer aufstellen"

12.06.20 | 08:35 Uhr

"So geht solidarisch" - unter diesem Motto plant das Bündnis "Unteilbar" am Sonntag eine Demo in Berlin. Sie soll sich als "Band der Solidariät" durch die Stadt ziehen. Wie das gelingen soll, erklärt Mit-Organisator Felix Müller im Interview.

rbb: Herr Müller, wie soll eine Menschenkette mit Tausenden Teilnehmern organisatorisch funktionieren? Felix Müller: Wir haben natürlich sehr lange gegrübelt, wie wir das verantwortungsvoll aufstellen können. Ich glaube sagen zu können, dass wir ein Super-Konzept gefunden haben. Wir werden uns über neun Kilometer – vom Brandenburger Tor über den Alex bis runter zum Hermannplatz in Kreuzkölln - aufstellen.

Mitorganisator der Menschenkette von "Unteilbar", Felix Müller | Bild: dpa/Georg Wendt

Die zahlreichen Bündnisorganisationen von #Unteilbar werden einzelne Streckenabschnitte übernehmen. Zum Beispiel wird das Aktionsbündnis Antirassismus am Hermannplatz vor Ort sein oder an der Hasenheide wird sich der DGB (Deutsche Gewerkschaftsbund) positionieren. Jede Bündnisorganisation stellt jeweils in ihren Abschnitten sicher, dass der Abstand eingehalten wird, und dass die Ordner allen eine Teilnahme unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen ermöglichen.

Strecke der Menschenkette vom Brandenburger Tor bis nach Neukölln | Bild: rbb

Die Pandemie erschwert auf der einen Seite das Demonstrieren, auf der anderen Seite macht sie Demonstrieren gegen wachsende Ungleichheit notwendig. "Was vorher ungerecht war, wird in der Krise noch ungerechter", heißt es im Aufruf zu ihrer Demo. Wo verstärkt zum Beispiel Corona Ungleichheit? Ganz drastisch haben wir das vor allem zu Beginn der Pandemie gesehen, dass an den Außengrenzen der Europäischen Union Menschen, die vorher schon unter menschenunwürdigen Bedingungen leben mussten, etwa in Moria, noch mehr drohten, abgehängt zu werden. Sie wurden den katastrophalen Umständen überlassen. Auch der Rassismus hat zugenommen, beispielsweise gegenüber asiatischen Menschen. Gleichzeitig haben wir auch, was unter klassischer Ungleichheit läuft. Home-Schooling ist zum Beispiel eine sehr ungleich verteilte Ressource. Wer zu Hause kein eigenes Zimmer oder keinen Laptop hat, droht noch mehr abgehängt zu werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist eine geschlechtergerechte Verteilung von Zugang zu gesellschaftlicher Partizipation. Wir sehen das in der Pflege, auch im Home-Schooling. Vor allem werden Frauen und eben nicht Männer in die Verantwortung genommen. Frauen sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Gleichzeitig wird das viel zu wenig honoriert. Die Sozialforscherin Jutta Allmendinger hat vor ein paar Wochen gesagt, dass sie befürchtet, dass wir bezüglich der Rollenbilder viele Jahrzehnte zurückfallen werden. Dagegen stellen wir uns. Es darf nicht zu Lasten errungener emanzipatorische Standpunkte gehen.



Wer nicht auf der Straße demonstrieren will, kann sich am #Unteilbar-Aktionstag auch im Netz beteiligen. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Wir werden vielfältige Möglichkeiten bieten. Auf jeden Fall sollte man die sozialen Medien mit dem Hashtag #sogehtsolidarisch checken. Am Tag selbst, wenn um 14 Uhr in zehn Städten und im Netz das Band der Solidarität startet, werden wir mit einem Livestream online gehen. Hier wird ein vielfältiges Programm gezeigt, von Rednern auf der Straße, verschiedene Eindrücke aus den Städten zeigen und auch Kulturbeiträge werden dabei sein.

So ist es eben möglich, von zu Hause teilzuhaben. Und was uns auch wichtig ist, gerne die eigene Nachbarschaft aktivieren. Bänder der Solidarität kann man auch aus dem Fenster hängen, Schilder mit Forderungen kann man an jeder Ecke anbringen und damit in der ganzen Stadt zeigen, dass wir eine andere Gesellschaft wollen. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview mit Felix Müller führte Frauke Oppenberg, Radioeins. Der Text ist eine redigierte und leicht gekürzte Fassung. Das vollständige Interview können Sie oben im Audio-Player nachhören.

Sendung: Radioeins, 11.06.2020, 10:10 Uhr