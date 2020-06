Joggerin in Kleinmachnow überfallen und vergewaltigt

Polizeifahndung in Brandenburg

Eine Joggerin ist in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) am Sonntagabend von einem Unbekannten angegriffen und missbraucht worden. Darüber berichtet unter anderem die B.Z. [Externer Link]

Demnach war die Frau am Sonntag in einem Waldgebiet zwischen Berlin und Potsdam zum Joggen aufgebrochen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie als vermisst.