Die Tincon Berlin, die Jugendkonferenz für die digitale Gesellschaft, die am 19. auf dem Tempelhofer Feld starten sollte, findet wegen der Corona-Pandemie mit einer Woche Verspätung als "Tincon im Netz" [tincon.org] statt. Man nutze die Gelegenheit, um noch interaktiver und vor allem internationaler zu werden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Digitalkonferenz am heimischen Schreibtisch

Am 26. Juni um 12 Uhr mittags starte die Veranstaltung als Livestream, so die Veranstalter. Mit dabei seien Aktivisten, Klimakämpfer, JournalistInnen, Sänger und Politiker. Unter anderem sollen Joshua Wong, Luisa Neubauer, Alice Hasters und Henning May auftreten.

So vielfältig die Speaker, die ins Berliner Studio geschaltet würden, so divers sollen auch die Themen sein. Es gehe unter anderem um Politik und Games, um Reichweite, um die Psychologie hinter Verschwörungserzählungen und auch um die Repräsentation Schwarzer Menschen und People of Colour, hieß es.

Die Tincon, gegründet von den re:publica-Mitbegründern Tanja und Johnny Häusler, richtet sich an an Social Media interessierte Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren. Das erste Festival fand 2016 statt.