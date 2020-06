Eine Berlinerin soll kranke junge Hunde mit gefälschten Papieren über ein Internetportal verkauft haben. Am Donnerstag wurde ein Haftbefehl gegen die 24-Jährige vollstreckt, wie

die Staatsanwaltschaft mitteilte. Rund 30 solcher Fälle werden ihr vorgeworfen.

Die Wohnung der Verdächtigen in Hohenschönhausen wurde demnach am Morgen durchsucht. Die Frau kam nicht in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe angeordnet, dass sie mit strengen Auflagen auf freiem Fuß bleibt.