Hausprojekt in Friedrichshain - Entscheidung über Räumung der "Liebig 34" steht kurz bevor

02.06.20 | 17:23 Uhr

Am Mittwoch entscheidet das Berliner Landgericht wahrscheinlich über die Räumungsklage des Eigentümers der Liebigstraße 34 in Friedrichshain. Das linksautonome Bündnis hatte monatelang Pachtzahlungen verweigert. Von Ulf Morling

Nach fast einem Jahr ausstehender Pachtzahlungen müssen die Bewohner der Liebigstraße 34 damit rechnen, dass die 13. Zivilkammer des Landgerichts nach mehreren Anläufen nun am Mittwoch ein sogenanntes "Versäumnisurteil" sprechen wird. Damit würde der Räumungsklage des Eigentümers stattgegeben und Immobilieninvestor Gijora Padovicz könnte mit Gerichtsvollzieher und Polizei das Haus räumen lassen, wenn der in der Liebigstraße sitzende beklagte Verein "Raduga e.V." nicht binnen zwei Wochen Einspruch gegen das Urteil einlegt. Die sogenannte Liebig 34 steht in Friedrichshain an der Liebigstraße, Ecke Rigaer Straße. Der Eigentümer der Immobilie hatte bis Ende 2018 einen zehnjährigen Pachtvertrag mit dem Verein "Raduga e.V." geschlossen, den er unter anderem aufgrund verweigerter Pachtzahlungen gekündigt hatte. Da es sich um keinen Mietvertrag handelt, gilt vor Gericht nicht das vergleichsweise mieterfreundliche Mietrecht. Die Bewohner der "Liebig 34" argumentieren, dass der Eigentümer von Anfang an gewusst habe, dass das Haus bewohnt werde und damit Mietrecht anzuwenden sei. Ein Versäumnisurteil wird aller Voraussicht nach jetzt deshalb ergehen, weil am letzten Verhandlungstag der Prozessbevollmächtigte und Vertreter der Liebigstraße 34 nach dem Stellen eines Befangenheitsantrags gegen den Vorsitzenden Richter den Saal verließen. Daraufhin hatte der Anwalt des Hauseigentümers einen Antrag auf ein Versäumnisurteil gestellt, das mutmaßlich ergehen wird, nachdem der ursprüngliche Befangenheitsantrag gegen die Richter abgelehnt worden war.

1999: Queerer Verein der ersten Stunde in Berlin

Das Haus Liebigstraße 34 wurde in der Wendezeit 1990 besetzt und legalisiert. Inzwischen leben seit zwei Jahrzehnten ausschließlich Frauen, Trans- und Intersexuelle Menschen in dem Haus. Die Bewohner bezeichnen sich selbst als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt". Neben nicht gewinnorientierten Veranstaltungen gibt es im Haus unter anderem auch ein Café, Konzerte und andere Veranstaltungen, so der Verein "Raduga" in seiner Selbstdarstellung. 2008 war das stark verschuldete Haus von der damaligen Eigentümerin, einer Erbengemeinschaft, zwangsversteigert worden. Immobilieninvestor Gijora Padovicz hatte die Liebigstraße 34 erworben und zu einem Preis von circa 600.000 Euro erstanden und war damit einer Genossenschaft zuvorgekommen, die die Immobilie für die Bewohner hatte sichern wollen. Nach der Zwangsversteigerung schloss der neue Eigentümer der Liebigstraße 34 einen Pachtvertrag mit den bereits im Haus wohnenden Verein "Raduga e.V.". Am 31.12.2018 lief dieser aus. In dieser Zeit hätten die Bewohner "an ihn 570.140,31 Euro Miete gezahlt und das Haus eigenständig in Stand gehalten", hieß es im November 2019 in einer Pressemitteilung der "Liebig 34" zum Räumungsprozess. Eigentümer Padovicz sei „also…mit dem Haus auf '0'" Die Logik, dass Wohnraum als Ware und nicht als Menschenrecht angesehen werde, müsse durchbrochen werden.

Vermittlungsversuche hinter den Kulissen

Nach gescheiterten Kontaktversuchen und einem Treffen mit dem Eigentümer des Hauses geben die Bewohner selbst an, Mitte 2019 die Pachtzahlungen an Padovicz eingestellt zu haben. Inzwischen fordert Eigentümer Padovicz rund 18.500 Euro an ausstehenden Zahlungen und dass die Liebigstraße 34 geräumt wird. Doch der Verein verweigert bis heute den Auszug. Im Frühjahr 2019 hatte der Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) verkündet, dass sein Bezirk das Haus über eine städtische Wohnungsgesellschaft kaufen und dem Eigentümer Padovicz im Gegenzug ein Ersatzgrundstück anbieten wolle. Doch daraus wurde nichts. Schmidt erklärte später auf Nachfrage des "Tagesspiegel", dass er sich trotz unschöner Vorfälle mit Bewohnern der "Liebig 34" weiter für das Projekt eingesetzt habe, doch seine Bemühungen seien an Hauseigentümer Padovicz gescheitert.

Prozessversuche und Gewalt seit November 2019

Ein erster Prozessversuch um die Räumungsklage ging Mitte November 2019 im Tumult unter. Im Gerichtssaal des Berliner Landgerichts in Charlottenburg hatte es lautstarke Störungen gegeben, mehrere Frauen hatten sich aus Protest gegen das Räumungsverfahren entkleidet und Wände wurden besprüht mit der Losung "Liebig 34 stays" (Liebig 34 bleibt). Nach dem Abbruch der Verhandlung wurden alle folgenden Termine ins Kriminalgericht Moabit verlegt, wo das Personal einschlägige Erfahrungen mit Störungen und gewalttätigem Verhalten hat. Ende Januar schließlich sollte im Kriminalgericht weiterverhandelt werden. In der Nacht zuvor war ein Anschlag auf das Auto des Anwalts des Hauseigentümers der Liebigstraße verübt worden. Buttersäure wurde über den Kindersitz gegossen und "Liebig 34 stays" war auf die Karosserie gesprüht worden. Der Richter war im Internet böse angefeindet worden. Der Anwalt der beklagten Bewohner, Moritz Heusinger, hatte im Prozess bemängelt, dass das Gericht in einem Beschluss stets nur die "männliche" Form der Ansprache benutzt habe. Das erwecke den Anschein der Befangenheit bei den Bewohnern des Hauses an der Liebigstraße 34, die einem "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt" angehörten. Anwalt Heusinger argumentierte weiter, dass das Haus nicht einfach mit dem Gewerberecht als Grundlage geräumt werden dürfe, selbst wenn die Bewohner keine Miete zahlten. Nachdem die Vertreter des Hausprojektes und ihr Anwalt noch vor Ende des Prozesses den Saal verlassen hatten, wurde von Klägerseite der Antrag auf ein Versäumnisurteilt gestellt. Der Prozessbevollmächtigte von Hauseigentümer Padovicz, Ferdinand Wrobel, argumentierte mit dem Verlassen des Saales durch die Beklagtenvertreter der "Liebig 34": sie hätten sich nicht weiter am Verfahren beteiligt und nicht, wie vorgesehen, ihre Argumente vorgebracht.

Corona-Verschiebungen und Erwartungen

Ursprünglich sollte das Urteil über die Räumung des Hauses Ende April verkündet werden. Aufgrund der Beschränkungen der Corona-Pandemie sei es aber mehrfach verschoben worden, hatte die Justiz in ihren Mitteilungen als Begründung angeführt. Erst vor wenigen Tagen war in der rbb-Abendschau berichtet worden, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an einer einvernehmlichen Lösung wohl kein Interesse mehr habe. "Mein Mandant möchte nicht … gentrifizieren, luxussanieren…", so allerdings der Anwalt des Hauseigentümers, Ferdinand Wrobel. Der Immobilieninvestor habe schon im September letzten Jahres in sechs Briefen dem Bezirksamt angeboten, das Objekt Liebigstraße 34 zu Sonderkonditionen einer Nutzung zu sozialen Zwecken zuzuführen. Bis heute sei keine Antwort eingegangen. Der Stadtrat für Soziales im Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg, Knut Mildner-Spindler (Linke), zeigte sich gegenüber dem rbb erstaunt, dass sein Schweigen auf die Angebote des Eigentümers nicht als "deutliche Botschaft" wahrgenommen würde. "Es hat sich inhaltlich nichts geändert. Ganz konkret: auch nach der Berichterstattung durch den RBB gab es keine Kontaktaufnahmen seitens des Bezirks oder sonstiger Berliner Behörden in dieser Sache", erklärte der Anwalt des Hauseigentümers, Ferdinand Wrobel, am Dienstag erneut gegenüber rbb24. Die Entscheidung des Landgerichts über die Räumungsklage ist für Mittwoch, 9.00 Uhr im Kriminalgericht Moabit angekündigt. Sollte ein Versäumnisurteil gesprochen werden, würde das nicht die Räumung des Hauses am selben Tag oder wenig später bedeuten, heißt es aus der Justiz. Man gehe davon aus, dass die Bewohner in einer gewissen Frist das Haus dem Eigentümer übergeben würden. Erst wenn das nicht gelänge, könnten Zwangsmittel, wie eine Räumung mit Polizeiunterstützung, stattfinden.

