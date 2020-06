franzke Mittwoch, 24.06.2020 | 14:59 Uhr

Welcher Verein sich noch in den Räumen der Immobilie Liebig 34 "befindet", ist m.E. rechtlich unerheblich. Die Kündigung ging gegen den als Vermieter fungierenden Verein. Ich nehme an, der Hausbesitzer weiß noch, an wen er vermietet hat. Die "Carlies" selbst, also die Untermieter des Vereins, stehen in keinem Rechtsverhältnis zum Hausbesitzer. Sie können allenfalls zivilrechtlich gegen den Verein vorgehen, falls sie sich irgendwie benachteilig fühlen.



Fremde, wie den jetzt auftauchenden Mittendrin.Kommunikation und anderes e.V. kann der Hauseigentümer mit Hilfe der Polizei kurzfristig an die Luft setzen, und ggf. auch Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch stellen