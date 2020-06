Das geht aus dem jährlichen Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor, den die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde am Montag vorstellte. Demnach war die Wasserqualität 2019 in 92,5 Prozent aller in der Bundesrepublik untersuchten Seen, Flüsse und Küstengewässer ausgezeichnet, mehr als 98 Prozent erfüllten die EU-Mindeststandards.

Nur acht der 2.291 untersuchten deutschen Badestellen fielen diesmal in der jährlichen Auswertung durch, weil dort zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser entdeckt worden waren. Neben der Spreelagune in Lübben wurde die Wasserqualität an der Elbe bei Brokdorf in Schleswig-Holstein als mangelhaft bewertet. Weitere Durchfaller waren Stellen am Nordseestrand Wremen und dem Weserstrand Sandstedt in Niedersachsen, dem Goldscheuer-Badesee im baden-württembergischen Kehl, dem Klostersee Triefenstein im Norden Bayerns und zwei Stellen am südlichen Ufer des Süßen Sees in Sachsen-Anhalt.

Die Daten des Berichts beziehen sich jeweils auf die Badesaison des Vorjahres. Die Corona-Pandemie hatte deshalb keine Auswirkungen auf die Werte.