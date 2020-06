In einem bundesweiten Missbrauchsfall sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Wie die Polizei Münster am Samstag mitteilte, wurde für sieben Beschuldigte Untersuchungshaft angeordnet. Es handele sich um sechs Männer und eine Frau. Der Hauptbeschuldigte sei ein 27-Jähriger aus Münster. Außerdem handele es sich um dessen Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg, Hannover, Kassel, Köln und Schorfheide (Brandenburg).

Die Polizei in Frankfurt (Oder) hatte am Freitagmorgen Durchsuchungen im brandenburgischen Finowfurt (Barnim) in einem Wohnhaus und einem Kleingarten bestätigt. Dabei sei es um Kinderpornografie gegangen. Ein Mann wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Erste Hinweise auf den Mann habe ein zehnjähriges Opfer gegeben, berichteten die Ermittler am Samstag in Münster.