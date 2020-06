Es ist der erste große Waldbrand in diesem Jahr in Brandenburg: 100 Hektar des Loben-Moors bei Elsterwerda wurden bereits zerstört. Nun haben die Einsatzkräfte die Flammen mit einem Schutzstreifen eingedämmt. Sorge macht ihnen der Blick auf das Wetter.

Einsatzkräfte der Feuerwehr wollen den Brand im Loben-Moor bei Elsterwerda (Elbe-Elster) mit einem Schutzstreifen eindämmen. Das bestätigte der diensthabende Landrat Marten Frontzek am Montag auf Nachfrage von rbb|24. Der Brand, bei dem 100 Hektar Moorgebiet zerstört wurden, sei weiterhin unter Kontrolle, so Frontzek.

Der 20 Meter breite Schutzstreifen werde zunächst nur oberirdisch auf einer Länge von 800 Metern angelegt, sagte Frontzek. Dafür würden brennbare Bäume und Sträucher entfernt. Zunächst war von einem metertiefen Wassergraben die Rede, allerdings müsse dafür der Kampfmittelräumdienst den Boden prüfen, was derzeit nicht möglich sei, so Frontzek. Auf dem Schutzstreifen sollen nun punktgenau Beregnungsanlagen eingesetzt werden, um das zum Teil unterirdisch brennende Moor zu löschen. Dafür sei auch ein Hochleistungssystem zum Transport von großen Wassermengen im Einsatz, so Frontzek.

Mit Regen sei aufgrund des stabilen Hochdruckwetters nicht zu rechnen, sagte Frontzek, zudem bereite der sich drehende Wind Sorgen. Derzeit seien weiterhin rund 160 Feuerwehrleute vor Ort. Auch ein Löschhubschrauber der Bundespolizei war zwischenzeitlich im Einsatz. Ab Dienstag gehe man allerdings davon aus, dass mit weniger Personal weiter gelöscht werden könne.