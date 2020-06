Basisdemokrad Berlin Mittwoch, 17.06.2020 | 22:17 Uhr

Zitat: "Sie hätten nackt Volleyball gespielt und Yoga gemacht - und das sei bei einigen nicht auf Gegenliebe gestoßen."



Ja, und was ist dabei? Deshalb wird an allen Badestränden Textil eingeführt? Die Begründung ist etwas dünn, passt aber zu Deutschland 2020! Wo langsam jeder anderen Vorschriften machen möchte! Da waren die ja schon im Mittelalter weiter, mit gemeinsamen Badehäusern und Nacktbaden am See so oder so!