In Fürstenwalde (Oder-Spree) hat die Polizei eine mutmaßliche Drogenbande ausgehoben. Mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchsuchten Beamte am Samstag in der Stadt mehrere Objekte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ziel der Ermittler waren demnach unter anderem sechs Wohnungen in der Stadt. Die Razzia richtete sich im Kern gegen fünf Personen, die im Verdacht stehen, gemeinschaftlich mit Drogen zu handeln. Ein 19-Jähriger und eine 36 Jahre alte Frau wurden festgenommen.