Weltkriegsbombe mitten in Potsdam gefunden - Entschärfung am Freitag

Bei einer systematischen Untersuchung ist in der Havel mitten in Potsdam eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Am Freitag soll sie entschärft werden. Der dafür nötige Sperrkreis wird in der Landeshauptstadt zu massiven Einschränkungen führen.

In der Potsdamer Innenstadt ist in der Havel eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Sprengkörper sei bei einer systematischen Suche an der Spitze der Freundschaftsinsel und damit in der Nähe der Seniorenresidenz Heilig-Geist-Park am Grund des Flusses entdeckt worden, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch.

Der Blindgänger soll am Freitag (26. Juni) durch Sprengmeister Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg entschärft werden, teilte die Stadt Potsdam am Mittwochvormittag mit. Um den Fundort wird am Freitag ein Sperrkreis von rund 800 Metern Radius eingerichtet. Etwa 13.000 Menschen in der Innenstadt und Zentrum-Ost, die innerhalb des Sperrkreises leben, müssen diesen bis 8 Uhr verlassen.

Sprengmeister will in Potsdam fünf Bomben entschärfen

Die Entschärfung wird am Freitag auch umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt zur Folge haben. Regionalbahnen werden aufgrund der Sperrung des Hauptbahnhofes umgeleitet, die S-Bahn beginnt und endet am S-Bahnhof Babelsberg, der Tram- und Busverkehr wird unterbrochen. Für Autofahrer gelten weiträumige Umleitungen. Gesperrt werden am Mittwochvormittag unter anderem die Lange Brücke und die Humboldtbrücke.

Mehr als 400 Menschen, unter anderem von der Landeshauptstadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren, Bundespolizei und Polizei werden den Angaben zufolge am Freitag im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern.

Die Fliegerbombe ist bereits die 203., die seit 1990 in Potsdam gefunden wurde.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.06.2020, 10 Uhr

Die Entschärfung wird am Freitag auch umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt zur Folge haben. Regionalbahnen werden aufgrund der Sperrung des Hauptbahnhofes umgeleitet, die S-Bahn beginnt und endet am S-Bahnhof Babelsberg, der Tram- und Busverkehr wird unterbrochen. Für Autofahrer gelten weiträumige Umleitungen. Gesperrt werden am Mittwochvormittag unter anderem die Lange Brücke und die Humboldtbrücke. Mehr als 400 Menschen, unter anderem von der Landeshauptstadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren, Bundespolizei und Polizei werden am Freitag im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern. Die gefundene Fliegerbombe ist bereits die 203., die seit 1990 in Potsdam gefunden wurde.

Die Entschärfung wird am Freitag auch umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt zur Folge haben. Regionalbahnen werden aufgrund der Sperrung des Hauptbahnhofes umgeleitet, die S-Bahn beginnt und endet am S-Bahnhof Babelsberg, der Tram- und Busverkehr wird unterbrochen. Für Autofahrer gelten weiträumige Umleitungen. Gesperrt werden am Mittwochvormittag unter anderem die Lange Brücke und die Humboldtbrücke. Mehr als 400 Menschen, unter anderem von der Landeshauptstadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren, Bundespolizei und Polizei werden am Freitag im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern. Die gefundene Fliegerbombe ist bereits die 203., die seit 1990 in Potsdam gefunden wurde.

Die Entschärfung wird am Freitag auch umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt zur Folge haben. Regionalbahnen werden aufgrund der Sperrung des Hauptbahnhofes umgeleitet, die S-Bahn beginnt und endet am S-Bahnhof Babelsberg, der Tram- und Busverkehr wird unterbrochen. Für Autofahrer gelten weiträumige Umleitungen. Gesperrt werden am Mittwochvormittag unter anderem die Lange Brücke und die Humboldtbrücke. Mehr als 400 Menschen, unter anderem von der Landeshauptstadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren, Bundespolizei und Polizei werden am Freitag im Einsatz sein, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern. Die gefundene Fliegerbombe ist bereits die 203., die seit 1990 in Potsdam gefunden wurde.