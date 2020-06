Nach dem Fund von zwei toten Männern Mitte Mai in einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitag sagte. Einer der Verdächtigen wurde in Berlin festgenommen, der andere in Köln. Beide befinden sich in Haft.