Paula W. Berlin Freitag, 12.06.2020 | 22:17 Uhr

Also ich bin Stammkundin bei Rossmann am Brunsbütteler Damm in Staaken und kenne daher die Mitarbeiterinnen recht gut. In unserer Nachbarschaft leben auch zunehmend nicht nur weiße Menschen und oft sind ihre Deutschkenntnisse auch noch nicht so doll. Ich habe in der Filiale aber noch nie rassistisches oder diskriminierendes Verhalten mitbekommen. Traue ich den Mitarbeiterinnen auch nicht zu. In der Coronazeit sind dagegen Deutsche mit schlechtem Benehmen aufgefallen. Und überhaupt ist das Verhalten bei Rossmann am Tauentzien doch völlig weltfremd.Weshalb soll eine schwarze Frau keinen deutschen Namen haben. Da werden Babies aus aller Welt adoptiert,wachsen hier auf,sprechen natürlich deutsch,werden erwachsen und kaufen dann mit EC,-Karte bei Rossmann ein.Die junge Frau könnte.auch hier geboschon sein.Egal,wie auch immer, ich kann doch nicht von Haitfarbe und Nachname auf Betrug schließen. Liebe Vanessa H., ich hoffe Sie lernen hier auch noch "normale" Menschen kennen.