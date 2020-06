Am frühen Morgen finden in mehreren Berliner Bezirken Razzien statt. Die Ermittler hatten eine mutmaßliche Schleuserbande im Visier, die deutschlandweite Kontakte pflegt. Ein 38-Jähriger wurde dabei verhaftet.

Der Bundespolizei ist am frühen Mittwochmorgen in Berlin ein Schlag gegen Schleuserkriminalität gelungen. Ein Haftbefehl gegen einen 38-jährigen sei vollstreckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmorgen. Die Beamten entdeckten demnach außerdem "eine ganze Reihe an Urkunden", darunter Reisepässe und ID-Karten, die nun überprüft würden. "In ersten Fällen haben wir schon klar erkannt, dass es sich um gefälschte Dokumente handelt", sagte der Sprecher. Auf Twitter schrieb die Bundespolizei zudem von mehr als 100.000 Euro

Bargeld, das die Polizisten fanden.